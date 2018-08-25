لاعبو كرة القدم الأعلى أجرا في العالم

نشر موقع "Football League" عبر صفحته على موقع للتواصل الاجتماعي "فكونتاكتي"، صورة "إنفوغرافيك" لأكثر لاعبي كرة القدم في العالم أجرا.

ويتربّع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة على عرش قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى أجرا في العالم، برصيد 45 مليون يورو في السنة، ويليه زميله السابق في الفريق الكاتالوني، والنجم الحالي لنادي باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، وهو أغلى لاعب في العالم، براتب 36 مليون يورو.

ويشغل المركز الثالث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل خلال الميركاتو الصيفي الحالي من ريال مدريد إلى يوفنتوس، مقابل 112 مليون يورو، بموجب عقد لمدة أربع سنوات، وبراتب سنوي نحو 31 مليون يورو.

وفيما يلي قائمة لثمانية لاعبين هم الأغلى أجرا في العالم:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) – (45 مليون يورو)

2- البرازيلي نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان) – (36 مليون يورو)

3- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – (31 مليون يورو)

4- التشيلي ألكسيس سانشيز (مانشستر يونايتد) – (29 مليون يورو)

5- الويلزي غاريث بيل (ريال مدريد) – (21 مليون يورو)

6- البرازيلي هالك (شانغاي - الصين) – (18 مليون يورو)

7- الإيطالي غريتسيانو بيلي (شاندونغ ليونينغ - الصين) – (14 مليون يورو)

8- الإيطالي إيدير مارتينيز (جيانغسو سونينغ - الصين) – (13 مليون يورو).

المصدر: "vk/league_football"