شاهد .. إعادة تنفيذ ضربة جزاء ضائعة جراء الـ "VAR"

شهدت المباراة الافتتاحية للدوري الألماني لكرة القدم، بين فريق بايرن ميونيخ، حامل اللقب، وضيفه هوفينهايم، اليوم الجمعة، على ملعب "أليانز أرينا"، إعادة تنفيذ ضربة جزاء ضائعة.

وأهدر مهاجم الفريق البافاري البولندي روبرت ليفاندوفسكي ضربة جزاء، في الدقيقة الـ 78، لكن زميله الهولندي آرين روبن تابع الكرة المرتدة من الحارس في الشباك.

ولجأ حكم المباراة إلى تقنية الفيديو، بعد احتجاج لاعبي هوفنهايم على صحة الهدف بداعي أن روبن دخل إلى المنطقة قبل تسديدة الكرة من علامة الجزاء، وبالفعل ألغى الحكم الهدف وأمر بإعادة تنفيذ ضربة الجزاء، التي ترجمها ليفاندوفسكي، هذه المرة، إلى هدف التقدم الثاني لفريقه.

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المصدر: RT