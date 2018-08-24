شاهد .. أول أهداف البافاري والبوندسليغا

انطلقت عجلة الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا"، اليوم الجمعة، على ملعب "أليانز أرينا"، بمباراة بايرن ميونيخ، حامل اللقب، وضيفه هوفينهايم.

وقص نجم العملاق البافاري توماس مولر، شريط أهداف الدوري، في الدقيقة الـ 23 من زمن الشوط الأول للقاء، بتسجيله الهدف الأول له ولفريقه، بتسديدة رأسية بعد ضربة ركنية.

المصدر: RT