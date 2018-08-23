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ريال مدريد يقترب من ضم مهاجم متميز

الرياضة

ريال مدريد يقترب من ضم مهاجم متميز
Reuters Maxim Shemetov
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أفادت تقارير إعلامية إسبانية، بأن نادي ريال مدريد توصل لاتفاق مع الدولي الإسباني إياغو أسباس، نجم سيلتا فيغو، للظفر بخدماته هذا الصيف.

وذكر برنامج "El Chiringuito" الإسباني، أن أسباس كان على قائمة المطلوبين لتدعيم خط هجوم النادي الملكي، في حال فشل الأخير في التعاقد مع رودريغو مورينو مهاجم فالنسيا.

ويعتبر أسباس، الذي يمتد عقده مع سيلتا فيغو حتى صيف 2022، من أبرز المهاجمين في الدوري الإسباني في السنوات الأخيرة، وسجل في الموسم الماضي 23 هدفا في مختلف المسابقات.

وشارك أسباس هذا الصيف مع المنتخب الإسباني في نهائيات مونديال روسيا، ويملك علاقة جيدة مع جولين لوبيتيغي المدير الفني الحالي للريال.

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تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد، الذي يبحث منذ فترة عن التعاقد مع نجم كبير لتعوض رحيل هدافه التاريخي كريستيانو رونالدو، فشل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ضم مجموعة من اللاعبين البارزين، على رأسهم البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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