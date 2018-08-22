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"ديربي عربي" يتصدر اليوم مباريات ثمن نهائي دورة ألعاب آسيا لكرة القدم

الرياضة

Reuters Athit Perawongmetha
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تنطلق اليوم الأربعاء مباريات الدور ثمن النهائي لمسابقة كرة القدم للرجال، في إطار فعاليات دورة الألعاب الآسيوية، المقامة حاليا في إندونيسيا.

وستقام اليوم أربع مباريات أبرزها الديربي العربي بين منتخبي فلسطين وسوريا.

وفيما يلي جدول المباريات ومواعيد إقامتها بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:

فلسطين – سوريا (12:00) 

أوزبكستان – هونغ كونغ (12:00)

إيران – كوريا الجنوبية (15:30)

فيتنام – البحرين15:30).

المصدر: وكالات

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