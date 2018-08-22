"ديربي عربي" يتصدر اليوم مباريات ثمن نهائي دورة ألعاب آسيا لكرة القدم

تنطلق اليوم الأربعاء مباريات الدور ثمن النهائي لمسابقة كرة القدم للرجال، في إطار فعاليات دورة الألعاب الآسيوية، المقامة حاليا في إندونيسيا.

وستقام اليوم أربع مباريات أبرزها الديربي العربي بين منتخبي فلسطين وسوريا.

وفيما يلي جدول المباريات ومواعيد إقامتها بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:

فلسطين – سوريا (12:00)

أوزبكستان – هونغ كونغ (12:00)

إيران – كوريا الجنوبية (15:30)

فيتنام – البحرين15:30).

Sixteen best teams reached to the knockout stage of #AsianGames2018 Football Men! Did your favorite team advance through? Go support them by booking your tickets now at https://t.co/Bva2H1m81t! #EnergyOfAsia



See the complete schedule on 18th Asian Games Official App. pic.twitter.com/d8dKVOhUSf — Asian Games 2018 (@asiangames2018) 22 августа 2018 г.

المصدر: وكالات