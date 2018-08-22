// 26.06.2018 по тикету 15478
الروسي مدفيديف يواصل مشواره في دورة "ونستون سالم"
Sputnik Антон Денисов
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حجز الروسي دانييل ميدفيديف مكانا في ثالث أدوار بطولة "ونستون سالم" الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها 700 ألف دولار، عقب فوزه اليوم في الدور الثاني عل الأسترالي أليكس دي مينار.
وفاز النجم الروسي الصاعد (22 عاما) بمجموعتين دون رد بواقع (6-3 و6-3)، بعدما حقق 7 إرسالات ساحقة، وكسر إرسال منافسه الأسترالي في 4 مناسبات.
وسيلعب مدفيديف في الدور المقبل مع من سيفوز في المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم المولدوفي رادو ألبوت، والأرجنتيني غويدو أندريوزي.
المصدر: rsport.ria.ru
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