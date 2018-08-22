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الروسي مدفيديف يواصل مشواره في دورة "ونستون سالم"

الرياضة

الروسي مدفيديف يواصل مشواره في دورة
Sputnik Антон Денисов
الروسي ميدفيديف يواصل مشواره في دورة "ونستون سالم"
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حجز الروسي دانييل ميدفيديف مكانا في ثالث أدوار بطولة "ونستون سالم" الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها 700 ألف دولار، عقب فوزه اليوم في الدور الثاني عل الأسترالي أليكس دي مينار.

وفاز النجم الروسي الصاعد (22 عاما) بمجموعتين دون رد بواقع (6-3 و6-3)، بعدما حقق 7 إرسالات ساحقة، وكسر إرسال منافسه الأسترالي في 4 مناسبات.

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وسيلعب مدفيديف في الدور المقبل مع من سيفوز في المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم المولدوفي رادو ألبوت، والأرجنتيني غويدو أندريوزي.

المصدر: rsport.ria.ru

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