تعرف على أغنى الرياضيات في العالم

نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية قائمة بأسماء أعلى الرياضيات دخلا في العالم في 2018.

وتصدرت لاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز، القائمة بعد حصولها في 2018، على مداخيل بلغت 18.1 مليون دولار، وجاءت لاعبات التنس، الدنماركية كارولين فوزنياكي في المركز الثاني، بدخل سنوي بلغ 13 مليون دولار، والأمريكية سلوان ستيفانز في المركز الثالث (11.2 مليون دولار)، والإسبانية غاربيني موغوروزا (11 مليون دولار) في المرتبة الرابعة، والحسناء الروسية ماريا شارابوفا (10.5 ملايين دولار) في المرتبة الخامسة، ثم الأمريكية فينوس ويليامز (10.2 ملايين دولار).

ودخلت قائمة أغنى 10 رياضيات في العالم، لاعبتان فقط تمارسان رياضات أخرى غير التنس وهما، الهندية بوسارلا، لاعبة كرة الريشة "البدمنتون"، التي احتلت المركز السابع بدخل سنوي بلغ 8.5 ملايين دولار، وسائقة "فورملا 1"، الأمريكية دانيكا باتريك، (المركز التاسع 7.5 ملايين دولار).

تجدر الإشارة إلى أن هذا العام الثالث على التولي الذي تتصدر فيها سيرينا ويليامز قائمة أعلى الرياضيات دخلا في العالم.

المصدر: لينتا.رو