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هنري يتوصل لاتفاق لتدريب بورودو

الرياضة

هنري يتوصل لاتفاق لتدريب بورودو
Reuters Carl Recine
هنري يتوصل لاتفاق لتدريب بورودو
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أفاد موقع "RMC" الرياضي بأن النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري، وافق على تدريب نادي بورودو، المنتمي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1".

وأشار المصدر إلى أن هنري، الذي تألق كلاعب مع آرسنال الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني، ومنتخب "الديوك"، سيتولى مسؤولية الإشراف على بوردو خلفا للمدرب غوستافو بوييت، الذي رحل عن النادي قبل أيام، بعدما قامت إدارة بوردو بتوقيفه إثر تهجمه عليها احتجاجا على بيع غايتان لابورد لمونبيليه، دون التشاور معه.

جدير بالذكر أن هنري، الذي يعمل حاليا كمساعد لمدرب منتخب بلجيكا، الإسباني روبيرتو مارتينيز، كان قريبا من تولي زمام الأمور الفنية لأستون فيلا الإنجليزي، قبل أن تتوقف المفاوضات بين الطرفين في آخر المطاف.

المصدر: sport-express.ru

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