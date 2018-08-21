سفيرة مونديال 2018: أنا مستعدة لأن أصبح سفيرة مونديال قطر 2022

صرحت سفيرة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، الروسية فيكتوريا لوبيريفا، بأنها مستعدة لتكون سفيرة لمونديال قطر 2022، إذا كانت الدوحة بحاجة للمساعدة.

ونقلت إذاعة "صدى موسكو"عن سفيرة مونديال "روسيا 2018" قولها: "نجحنا معا في خلق جو رائع، صدقوني، كان ذلك محل تقدير جميع المشاركين وضيوف كأس العالم. والآن لا يمكن لقطر أن تخفض من المستوى الرفيع الذي حققته روسيا".

وأضافت: "زملاؤنا في اللجنة التنظيمية لبطولة كأس العالم 2018، بدأوا بالفعل التحضير لهذا الحدث. نحن التقينا عدة مرات في موسكو، وتبادلنا الخبرات والرؤى. بطولة كأس العالم المقبلة لا تقتصر على قطر فحسب، بل تروج أيضا لكرة القدم في منطقة ضخمة، وفي أنحاء العالم كافة، ولذلك إذا كانت هناك حاجة لمساعدتي، فأنا مستعدة!".

يذكر أن روسيا استضافت نهائيات بطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخها، وأقيمت مباريات النسخة الـ 21 لمونديال 2018، على 12 ملعبا في 11 مدينة روسية، خلال الفترة ما بين 14 يونيو و15 يوليو 2018.

بينما من المنتظر أن تقام مباريات نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، في فصل الشتاء، خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

المصدر: "eurosport.ru"