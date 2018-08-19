نيم يصعق مرسيليا في الدوري الفرنسي

حقق نيم العائد إلى الدرجة الأولى فوزا ثمينا على ضيفه مرسيليا بنتيجة 3-1 ، اليوم الأحد، في ختام المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ1".

تقد نيم عبر الغابوني دينيس بوانغا في (د.34)، وأدرك الدولي فلوريان توفان التعادل في مستهل الشوط الثاني في (د.49).

لكن سادا ثيوب أعاد التقدم لصاحب الأرض بتسجيله الهدف الثاني في (د.62) قبل أن يقضي رينو ريبار على آمال رجال المدرب رودي غارسيا بالتعويض من خلال تسجيله الهدف الثالث في (د.87).

ووقف رصيد مرسيليا عند 3 نقاط من فوزه الكبير برباعية نظيفة على بوردو الذي مني بخسارته الثانية تواليا أمام تولوز 1-2، فيما حقق نيم فوزه الثاني وأصبح شريكا في الصدارة بفارق الأهداف عن باريس سان جرمان حامل اللقب.

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات