 
مباشر

سانت إيتيان يخطف التعادل من ميدان ستراسبورغ في "الليغ1"

الرياضة

سانت إيتيان يخطف التعادل من ميدان ستراسبورغ في
twitter@ASSEofficiel
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ko3q

اقتنص سانت إيتيان، نقطة من ستراسبورغ، بعد تسجيل هدف التعادل 1-1 في (د.88) من المباراة، التي جمعت بين الفريقين، في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وسجل اللاعب البلجيكي ستيفن ميتروفيتش، هدف التقدم لستراسبورغ في (د.5)، بينما تعادل مختار جوي للضيوف في (د.88).

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد ستراسبورغ إلى 4 نقاط في المركز الرابع، بالتساوي مع سانت إيتيان، صاحب المركز السابع.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر من مكة المكرمة... حجاج بيت الله يقضون يوم التروية بمشعر منى استعدادا ليوم عرفة