سانت إيتيان يخطف التعادل من ميدان ستراسبورغ في "الليغ1"

اقتنص سانت إيتيان، نقطة من ستراسبورغ، بعد تسجيل هدف التعادل 1-1 في (د.88) من المباراة، التي جمعت بين الفريقين، في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وسجل اللاعب البلجيكي ستيفن ميتروفيتش، هدف التقدم لستراسبورغ في (د.5)، بينما تعادل مختار جوي للضيوف في (د.88).

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد ستراسبورغ إلى 4 نقاط في المركز الرابع، بالتساوي مع سانت إيتيان، صاحب المركز السابع.

المصدر: وكالات