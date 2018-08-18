شاهد.. رونالدو يغني وسط تشجيع حار من الجمهور

أظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو موهبته الغنائية أيضا، قبل أول مباراة مع فريقه الجديد يوفنتوس، عندما سيحل ضيفا على كييفو اليوم في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتداول عشاق كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر رونالدو واقفا على كرسي في وسط قاعة مليئة بلاعبي يوفنتوس، وهو يغني أمام زملائه الذين شجعوه بحرارة.

Ever Listen to #CristianoRonaldo Singing? #Ronaldo impresses his #Juventus team-mates with a song and dance as he takes part in initiation alongside fellow new boys pic.twitter.com/sr5SGmZeGG — SportMogambo (@SportMogambo) August 18, 2018

ووفقا لتقاليد نادي السيدة العجوز، يجري حفل استقبال سنوي يقيمه النادي على شرف اللاعبين الجدد، ويقوم فيه العناصر الجدد بالغناء أمام زملائهم.

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وشارك في حفل الاستقبال كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، والإيطالي ليوناردو بونوتشي، والألماني أيمري تشان، والبرتغالي جواو كانسيلو، والإيطالي ماتيا بيرين.

المصدر: وكالات