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شاهد.. بسبب ركلة جزاء مباراة كرة قدم للسيدات تتحول لحلبة مصارعة !

الرياضة

شاهد.. بسبب ركلة جزاء مباراة كرة قدم للسيدات تتحول لحلبة مصارعة !
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أنهى حكم مباراة ضمن الدوري الأرجنتيني للسيدات مباراة بين فريقي "يونيفيستاريو" و"ليبرتاد"، بعد نشوب عراك قوي أثناء اللقاء، نقلت على أثره 4 لاعبات إلى المستشفى.

وفي تفاصيل الحادثة، فإن مدربة فريق ليبرتاد، اعترضت بشدة على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء ضد فريقها، ما أدى إلى شحن الأجواء بين لاعبات الفريقين داخل المستطيل الأخضر، وبدأت المشاجرة بعد ملاسنة بين إحدى لاعبات يونيفيستاريو ومدربة الفريق المنافس عند الخط الجانبي للملعب، قبل أن تتدخل لاعبات ليبرتاد لفظيا للدفاع عن مدربتهم، فتسارعت الأحداث إلى تشابك بالأيدي، ثم إلى عراك شديد شاركت فيه أغلب لاعبات الفريقين.

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وأنهى الحكم المباراة بعد نقل 4 لاعبات إلى المستشفى.

المصدر: لينتا رو

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