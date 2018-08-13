شاهد.. نجمة المنتخب الإنجليزي تسجل هدفا رائعا بجزء غير متوقع من جسدها

سجلت لورين هيمب نجمة المنتخب الإنجليزي، هدفا نادرا خلال مباراة منتخب بلادها أمام نظيره المكسيكي أمس الأحد ضمن بطولة كأس العالم للسيدات بكرة القدم دون 20 عاما التي تستضيفها فرنسا.

وعند الدقيقة الـ80 من عمر اللقاء استلمت هيمب الكرة داخل منطقة الجزاء لتراوغ بطريقة رائعة آخر دفاعات الخصم قبل أن تنفرد بالحارسة التي قامت بمخالفة ضد نجمة الأسود الثلاثة في محاولة لإيقافها ومنعها من هز الشباك، ولكن هيمب وأثناء سقوطها على الأرض اصطدم أسفل ظهرها من الجانب الأيمن بالكرة لترسلها قوية إلى الشبكة الخالية، بلقطة نادرا ما قد نشاهدها في عالم الساحرة المستديرة.

وانتهى اللقاء بفوز المنتخب الإنجليزي بنتيجة عريضة 6-1، سجلت منها هيمب ثلاثة أهداف (هاتريك).

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المصدر: Eurosport.ru