شاهد.. هدف برازيلي عالمي من ركلة ركنية مباشرة

سجل البرازيلي ماركوس جونيور مهاجم "فلومينينسي" البرازيلي هدفا رائعا خلال مباراة فريقه أمام ضيفه "ديفينسور سبورتينغ" الأوروغوياني ضمن ذهاب الدور الـ16 لبطولة "كوبا سود أمريكانا".

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للوقت الأصلي للمباراة، وعندما كانت النتيجة تشير لتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف، نفذ ماركوس جونيور ركلة ركنية خادعة لحارس المرمى، إذ لم يرفع الكرة لزملائه حسب المعتاد بل سددها قوية ملتفة في المقص الأيسر لحارس الفريق الأوروغوياني.

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وانتهت المباراة بفوز فلومينينسي بهدفين نظيفين، وهذا الهدف هو الأول لماركوس في 18 مباراة خاضها مع فريقه هذا الموسم بالإضافة لتمريرتين حاسمتين.

المصدر: eurosport.ru