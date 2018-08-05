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شاهد.. الفرعون صلاح يسجل هدفا عالميا "لا يصد ولا يرد" في مرمى نابولي

الرياضة

شاهد.. الفرعون صلاح يسجل هدفا عالميا
AFP Paul FAITH
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خطف النجم المصري محمد صلاح الأضواء، خلال فوز فريقه ليفربول الإنجليزي على نابولي الإيطالي بخماسية نظيفة ضمن بطولة كأس الأبطال الودية الدولية أمس السبت.

وسجل صلاح هدف فريقه الثالث بطريقة رائعة، حيث أرسل الكرة إلى المقص الأيمن (أقصى الزاوية العلوية اليمنى) في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، ليكتفي اليوناني أوريستيس كارنيزيس حارس نابولي بمتابعة الكرة وهي تعانق شباكه.

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ليفربول يقسو على نابولي "وديا"

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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