ليفربول يقسو على نابولي "وديا"

ضرب ليفربول بقوة وهزم نابولي بنتيجة كبيرة 5-0 ، اليوم السبت، في المباراة الودية التي جمعتهما في العاصمة الإيرلندية دبلن.

تناوب على خماسية ليفربول، كل من جيمس ميلنر في (د. 4)، وجورجينيو فينالدوم في (د. 9)، ومحمد صلاح في (د. 58)، ودانييل ستوريدج في (د.73) وألبرتو مورينو في (د.78).

وتأتي هذه المباراة ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

المصدر: RT



