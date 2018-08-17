الإصابة تحرم تشيلسي من نجمه أمام أرسنال

أعلن الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي اليوم الجمعة أن الإسباني سيسك فابريغاس سيغيب عن مواجهة ناديه السابق أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت بسبب إصابته في الساق.

وأصيب لاعب الوسط الإسباني بكدمة قرب الركبة ويتوقع أن يستأنف المران مع الفريق الأسبوع المقبل.

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وقال ساري للصحفيين: "فابريغاس سيغيب عن مواجهة أرسنال وأتمنى أن يعود للمشاركة الأسبوع المقبل لكنني لست متأكدا من ذلك. الإصابة ليست خطيرة لكنها غير معتادة فهو يعاني من ألم قرب الركبة وليس في الركبة ذاتها".

وأظهر ساري أيضا ثقة في بقاء لاعب الوسط البلجيكي إيدين هازارد في صفوف تشيلسي هذا الموسم رغم التقارير التي أشارت إلى احتمال انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الذي ضم الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا.

المصدر: وكالات