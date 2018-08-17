أجواء الحزن تلقي بظلالها على بداية رونالدو مع يوفنتوس

قررت رابطة الدوري الإيطالي عدم تأجيل انطلاق الموسم الجديد عقب حادثة انهيار الجسر في جنوى واكتفت بتأجيل مباراتي فريقي المدينة جنوى وسامبدوريا أمام ميلان وفيورنتينا على الترتيب.

وستعلن إيطاليا الحداد الوطني في يوم الجنازات الرسمية للضحايا، بحسب وسائل إعلام عديدة، ومن المفترض أن تجرى الجنازات صباح غد السبت بعد أن لقي 38 شخصا حتفهم على الأقل وأصيب 15 بعد انهيار جزء كبير من جسر موراندي في جنوى.

وأقرت رابطة الدوري الوقوف دقيقة صمت قبل كل مباريات المرحلة الأولى في عطلة نهاية الأسبوع الحالي، بينها مباراتا يوفنتوس ووصيفه نابولي ضد كييفو ولاتسيو تواليا في ملعبي الأخيرين.

وسيضع جميع اللاعبين شارات سوداء تكريما للضحايا في المرحلة الافتتاحية التي طالب رئيس سمبدوريا ماسيمو فيريرو بإرجائها بأكملها، وقال: "لا أستطيع التفكير بالاحتفال في يوم مماثل، ما زالت الجثث هناك تحت الأنقاض، لا أستطيع التفكير في إرسال لاعبي فريقي الى الملعب".

ورغم أجواء الحزن، ستكون الأنظار موجهة بطبيعة الحال إلى المباراة الأولى لرونالدو مع فريق "السيدة العجوز" والذي يبدأ مغامرته الجديدة السبت عندما يستهل يوفنتوس مسعاه نحو لقبه الثامن تواليا في الكالتشيو من ملعب كييفو.

وعزز فريق المدرب ماسيميليانو أليغري صفوفه بضمه أيضا الظهير البرتغالي جواو كانسيلو (فالنسيا الإسباني) والحارس ماتيا بيرين (جنوى) ولاعب الوسط الألماني إيمري جان (لاعب حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي)، كما عاد إليه قلب دفاعه ليوناردو بونوتشي بعد عام فقط على رحيله إلى ميلان الذي حصل بدوره من غريمه على المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين (إعارة) وقلب الدفاع ماتيا كالدارا.

وسيبدأ رونالدو مشواره الإيطالي أساسيا في مباراة السبت بحسب ما أكد أليغري، كاشفا بعض أسماء تشكيلة المباراة الأولى بالقول "غدا، اللاعبون الأساسيون هم رونالدو، (الحارس البولندي فويسييتش) تشيسني، (جورجيو) كييليني، (البوسني ميراليم) بيانيتش، (البرتغالي) كانسيلو و(البرازيلي) أليكس ساندرو".

وتمرن رونالدو مع يوفنتوس منذ بداية الشهر الحالي وخاض هذا الأسبوع مباراتين وديتين معه، لكنه تغيب عن جولة الفريق الأمريكية الاستعدادية.

المصدر: أ ف ب