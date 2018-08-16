ما هو سر حركة راموس الجديدة؟

احتفل الدولي الإسباني سيرجيو راموس أمس بطريقة جديدة وذلك بعد تسجيله هدف التقدم للريال في نهائي السوبر الأوروبي أمام أتليتيكو مدريد والتي انتهت بفوز الأخير باللقب بنتيجة 4-2.

ومشى راموس بطريقة مبتكرة مقلدا الملاكم الإيرلندي كونور مكريغور المشهور في مشيته.

متابعو الرياضة الروس تندروا قائلين إن راموس ربما كان يقلد السباحة الإيقاعية الروسية الحسناء سفيتا كوليسنيشينكو، ووضعوا فيديو لمشيتها.

المصدر: RT