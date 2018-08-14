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نسور قاسيون تنقض على الأبيض الإماراتي (فيديو)

الرياضة

نسور قاسيون تنقض على الأبيض الإماراتي (فيديو)
YOU/Futbolist Nepal
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حقق المنتخب الأولمبي السوري فوزا ثمينا على نظيره الإماراتي بهدف نظيف، اليوم في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية، في إندونيسيا.

ويدين المنتخب السوري بفوزه لنجمه عبد الرحمن بركات صاحب الهدف الوحيد في المباراة وسجله في الدقيقة 53 من متابعة رأسية متقنة.

وبهذا الفوز، حصد نسور قاسيون أول ثلاث نقاط في البطولة ويتقاسمون صدارة المجموعة الثالثة مع الصين الفائزة في وقت سابق اليوم على تيمور الشرقية بسداسية نظيفة، فيما بقي رصيد الإمارات خاليا من النقاط.

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وفي الجولة الثانية في الـ16 من أغسطس الجاري يلتقي منتخبا سوريا مع الصين، والإمارات مع تيمور الشرقية.

المصدر: RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

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