توتنهام يقرر تأجيل اللعب على ملعبه الجديد

أجل نادي توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي، افتتاح ملعبه الجديد لعدة أسابيع على الأقل، بسبب مسائل تتعلق بالسلامة.

وأعلن النادي اللندني عن نقل مباراتيه المقررتين أمام كل من ليفربول في الـ15 من سبتمبر المقبل، وكارديف في الـ6 من أكتوبر القادم، إلى ملعب ويمبلي.

إقرأ المزيد

وذكر نادي توتنهام في بيان، أن اختبارات أجريت للملعب الجديد (وايت هارت لين) الذي يتسع لـ62 ألف متفرج، أظهرت بعض المسائل المتعلقة بالسلامة ولذلك لن يستطيع الملعب استضافة مواجهات تجريبية كانت مقررة بين 27 أغسطس الجاري والأول من سبتمبر المقبل.

وقال دانييل ليفي رئيس النادي في بيان: "في بداية المشروع طلبنا منكم الدعم خلال فترة البناء التي كنا نعرف مدى تعقيدها، والآن نطلب منكم التحلي بالمزيد من الصبر".

المصدر: رويترز