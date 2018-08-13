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رسالة حميمية من شاكيرا لبيكيه بعد اعتزاله الدولي

الرياضة

رسالة حميمية من شاكيرا لبيكيه بعد اعتزاله الدولي
Reuters Albert Gea
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حرصت المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا، على توجيه رسالة مؤثرة إلى زوجها جيرارد بيكيه مدافع برشلونة ومنتخب إسبانيا عبر حسابها في الانترنت، بعد اعتزاله اللعب دوليا بشكل رسمي.

وكتبت شاكيرا (41 عاما) رسالة إلى بيكيه قالت فيها: "الانتهاء من المرحلة الرائعة التي ستبقى دائما في قلوبنا جميعا، عندما رأيتك سعيدا بتحقيق بطولة كأس العالم 2010 كانت اللحظة الأفضل في حياتي".

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وأكد المدافع الإسباني لنادي برشلونة اعتزاله الدولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي ظهر فيه إلى جانب إرنستو فالفيردي على خلفية لقاء إشبيلية في نهائي كأس السوبر الإسباني أمس الأحد.

وقال بيكيه: "لقد اتخذت القرار منذ فترة طويلة، وبشكل مدروس للغاية، لقد حققت كأس أوروبا، وكأس العالم، والآن أريد أن أركز على برشلونة، بعد فترة ممتعة استمتعت فيها جدا مع منتخب إسبانيا".

ومثّل بيكيه منتخب الماتادور في 103 مبارايات وسجل 5 أهداف، وساهم في 3 تمريرات حاسمة، وحقق معه 3 ألقاب كبرى، وهي كأس الأمم الأوروبية (2008 و2012)، وكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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