رسميا.. بيكيه يعلن اعتزاله دوليا

أعلن مدافع برشلونة ومنتخب إسبانيا لكرة القدم، جيرارد بيكيه، اعتزاله اللعب دوليا، لتصبح بطولة كأس العالم 2018 آخر مشاركة دولية له مع "لا فورا روخا - La Furia Roja".

وقال جيراد بيكيه في المؤتمر الصحفي قبل مباراة كأس السوبر الإسباني ضد إشبيلية: "لقد كانت مرحلة رائعة، فزنا خلالها بكأس العالم وكأس أوروبا، ولكنها مرحلة منتهية الآن".

وأضاف: "لقد تحدثت مع لويس إنريكي قبل أسبوع. حين اتصل بي وأخبرته بقراري الذي فكرت فيه كثيرا".

وخرج مدافع برشلونة مع منتخب بلاده من مونديال روسيا 2018، مبكرا من الدور ثمن النهائي على يد أصحاب الأرض، إثر خسارته بركلات الترجيح.

ودافع جيرارد بيكيه (31 عاما) عن ألوان إسبانيا في 102 مباراة دولية، كعاشر أكثر اللاعبين تمثيلا للمنتخب، وحقق معه 3 ألقاب كبرى، وهي كأس الأمم الأوروبية (2008 و2012)، وكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

المصدر: وكالات