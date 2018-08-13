هاليب تبتعد في صدارة تصنيف المحترفات

وسعت الرومانية سيمونا هاليب الفارق في صدارة تصنيف لاعبات التنس المحترفات إلى 1926 نقطة عن منافستها المباشرة الدنماركية كارولاين فوزنياكي، بعد تتويجها في مونتريال الكندية الأحد.

وتغلبت هاليب الفائزة ببطولة رولان غاروس الفرنسية في يونيو الماضي، على الأمريكية سلوان ستيفنز، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 7-6 و3-6 و6-4، خلال ساعتين و41 دقيقة.

كما ارتقت الفرنسية كارولين غارسيا إلى المصنفات الخمس الأوليات للمرة الأولى في مسيرتها بعد بلوغها ربع النهائي في بطولة مونتريال قبل أن تخسر أمام هاليب بمجموعتين نظيفتين.

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وفي ما يأتي ترتيب العشر الأوليات:

1 - الرومانية سيمونا هاليب 8061 نقطة

2 - الدنماركية كارولاين فوزنياكي 6135

3 - الأمريكية سلوان ستيفنز 5727

4 - الألمانية أنجيليك كيربر 5255

5 - الفرنسية كارولين غارسيا 4680

6- التشيكية بيترا كفيتوفا 4550

7- الأوكرانية يلينا سفيتولينا 4470

8- التشيكية كارولينا بليسكوفا 4395

9- الإسبانية غاربيني موغوروزا 4345

10 - الألمانية جوليا جيورجيس 3905.

المصدر: أ ف ب