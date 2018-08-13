نادال يعزز صدارته وتسيتسيباس بين الـ15 الأوائل في تصنيف المحترفين

عزز الإسباني رافائيل نادال صدارته لتصنيف رابطة اللاعبين المحترفين للتنس الصادر اليوم، وذلك بعدما أحرز لقبه الـ33 في دورات الماسترز ذات الألف نقطة، بتتويجه ببطولة تورونتو أمس الأحد.

وأحرز نادال لقبه الرابع في تورونتو والأول على الملاعب الصلبة في دورات الماسترز منذ 2013، بعد تغلبه في النهائي على الشاب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي احتفل أمس بميلاده العشرين.

وبتتويجه بلقبه الخامس للموسم الحالي والثمانين في مسيرته، ابتعد الإسباني في صدارة ترتيب المحترفين بفارق 3500 نقطة عن غريمه وملاحقه السويسري روجر فيدرر الذي غاب عن البطولة الكندية.

.@StefTsitsipas breaks into the Top 20 at a career-high No. 15 after reaching his first #ATPMasters1000 final at the @rogerscup.



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من جهته، أصبح تسيتسيباس في المركز 15 بعدما كان 159 عالميا قبل عام فقط، وذلك بفضل مشواره الرائع في تورونتو، حيث أصبح أول لاعب منذ 2014 يتمكن من إسقاط أربعة من المصنفين العشرة الأوائل في إحدى بطولات الماسترز، منذ حقق ذلك الفرنسي جو ويلفريد تسونغا في تورونتو 2004، وأول لاعب غير مصنف يبلغ نهائي البطولة الكندية منذ الألماني نيكولاس كيفر (2008).

وفي ما يأتي تصنيف العشرة الأوائل:

1 - الإسباني رافائيل نادال 10220 نقاط

2 - السويسري روجر فيدرر 6480

3 - الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 5410

4 - الألماني ألكسندر زفيريف 4845

5 - البلغاري غريغور ديميتروف 4700

6 - الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 4535

7 - الكرواتي مارين سيليتش 4085

8 - النمساوي دومينيك تييم 3665

9 - الأمريكي جون إيسنر 3560

10 - الصربي نوفاك دجوكوفيتش 3445.

المصدر: أ ف ب