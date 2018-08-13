نادال يتوّج بلقب بطولة تورونتو ويفسد احتفال تسيتسيباس بعيد ميلاده
أفسد الإسباني رافائيل نادال احتفال منافسه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بعيد ميلاده أمس، وفاز عليه بمجموعتين دون رد ليحرز لقب بطولة تورونتو للتنس للمرة الرابعة في مسيرته الاحترافية.
وتمكن نادال من حسم المباراة النهائية بمجموعتين نظيفتين، بواقع :6-2 و7-6، خلال ساعة واحدة و43 دقيقة.
The VAMOS heard around the 🌎— ATP World Tour (@ATPWorldTour) August 12, 2018
33 #ATPMasters1000 titles (and counting...😉) Congratulations, @RafaelNadal 👏👏
📽️: @TennisTVpic.twitter.com/7r0AdiGP1I
وبذل تسيتسيباس، الذي خاض نهائي بطولة الأساتذة في عيد ميلاده العشرين بعد الفوز بأربع مباريات متتالية على لاعبين ضمن أفضل عشرة مصنفين بالمسابقة، قصارى جهده أمام نادال، لكن لم يكن بوسعه التفوق على المصنف الأول عالميا.
وقال نادال بعد المباراة: "إنها طريقة رائعة لبدء موسم البطولات على الأراضي الصلبة، الفوز في تورونتو مهم جدا، هذا انتصار مهم جدا لي وأنا أشعر بسعادة كبيرة جدا".
Ruthless @RafaelNadal secures his 4th #RogersCup trophy with victory over Stefanos Tsitsipas.— ATP World Tour (@ATPWorldTour) August 13, 2018
Watch the full highlights 👀
🎥@TennisTVpic.twitter.com/kQ7FGMjFPE
وهذا هو اللقب الـ33 لنادال في بطولات الأساتذة والأول منذ بطولة سينسناتي الأمريكية عام 2013.
وبات نادال، صاحب الـ32 عاما، اللاعب الرابع الذي ينال 80 لقبا في مسيرته بعد الأمريكي جيمي كونورز (109 ألقاب) والسويسري روجر فيدرر (98 لقبا) وإيفان ليندل (94 لقبا).
المصدر: رويترز