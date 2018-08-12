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شاهد.. هدف رائع بقدم الهلالي البريك

الرياضة

شاهد.. هدف رائع بقدم الهلالي البريك
twitter/ADSportsTV
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قاد مدافع الهلال السعودي محمد البريك فريقه إلى الفوز على الشباب العماني، خلال المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأحد، في ذهاب دور الـ 32 من البطولة العربية للأندية بكرة القدم.

وأحرز محمد البريك هدف الفوز الوحيد للهلال، بتسديدة لا تصد ولا ترد في المقص الأيمن القريب، اصطدمت كرته بأسفل العارضة قبل أن تتجاوز خط المرمى، وذلك في الدقيقة الـ 23 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب جامعة الملك سعود، في العاصمة الرياض.

وستتجدد المواجهة بين الفريقين في لقاء الإياب، يوم السبت 29 سبتمبر المقبل، على ملعب فريق الشباب، بسلطنة عمان.

المصدر: "twitter/ADSportsTV" 

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