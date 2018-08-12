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شاهد.. برشلونة يرد التحية لإشبيلية في كأس السوبر

الرياضة

شاهد.. برشلونة يرد التحية لإشبيلية في كأس السوبر
Reuters Sergio Perez
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أدرك فريق برشلونة التعادل أمام إشبيلية (1-1)، في مباراة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، المقامة بينهما في هذه اللحظات، على ملعب "طنجة الكبير" في شمال المغرب.

وافتتح بابلو سارابيا التسجيل للفريق الأندلسي بهدف مبكر، في الدقيقة التاسعة من انطلاق صافرة البداية، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يسار الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

واحتسب حكم المباراة هدف إشبيلية بعد الاستعانة بتقنية الفيديو "VAR".

وأدرك المدافع الكتالوني جيرارد بيكيه التعادل للبرسا، قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، من متابعة لكرة مرتدة من اسفل القائم الأيسر بعد تسديدة زميله ليونيل ميسي من ضربة حرة مباشرة. 

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المصدر: RT 

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