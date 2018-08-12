ريال مدريد يرصد مبلغا ضخما لضم هازارد

أفادت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، بأن نادي ريال مدريد الإسباني ينوي تقديم عرض جديد لضم البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن الريال مستعد لتقديم 224 مليون يورو لضم صاحب الـ27 عاما، والذي سيصبح في حال إتمام الصفقة، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، حيث سيتجاوز النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي انضم الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي قادما من برشلونة الإسباني، مقابل 222 مليون يورو.

إقرأ المزيد

وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الفني الجديد لنادي تشيلسي، ماوريسيو ساري، يعارض تماما فكرة بيع هازارد، فيما ترى إدارة النادي الملكي في النجم البلجيكي، أفضل بديل للبرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثا إلى يوفنتوس الإيطالي.

وانضم هازارد إلى تشيلسي عام 2012 قادما من ليل الفرنسي، وشارك مع "البلوز" في 34 مباراة في الموسم الماضي، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 4.

المصدر: ديلي إكسبريس