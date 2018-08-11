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شاهد.. هدف "خرافي" لإنييستا مع فريقه الجديد

الرياضة

شاهد.. هدف
J_League/twitter
شاهد.. هدف "خرافي" لإنييستا مع فريقه الجديد
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أحرز الدولي الإسباني أندريس إنييستا، أول أهدافه مع فريقه الجديد "فيسيل كوبي" في شباك "جوبيلو أيواتا"، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، في الجولة الـ21 من الدوري الياباني.

وجاء هدف إنييستا بطريقة رائعة، حيث استلم الكرة بقدمه اليمنى داخل منطقة الجزاء، ليتخلص بحركة فنية مذهلة من أحد مدافعي فريق "جوبيلو أيواتا"، قبل أن يراوغ الحارس ويسكن الكرة في الشباك، محرزا هدف التقدم لفريقه في الدقيقة (16).

وهذا الهدف هو الأول لإنييستا (34 عاما) مع "فيسيل كوبي"، الذي انضم إليه خلال الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من برشلونة.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة "فيسيل كوبي" وضيفه "جوبيلو أيواتا" انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر:metro.co.uk

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