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شاهد.. هدف "خيالي" لا يتكرر في ملاعب كرة القدم

الرياضة

شاهد.. هدف
@WorkTheSpace/Twitter
شاهد.. هدف "خيالي" لا يتكرر في ملاعب كرة القدم
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أحرز "لاكي بوي ماكوينا" لاعب خط وسط "هايلندز" الجنوب إفريقي، هدفا مذهلا خلال اللقاء الذي جمع فريقه أمس، بضيفه "بليك ليوباردس"، في إطار منافسات الدوري المحلي لكرة القدم.

وجاء هدف "لاكي بوي" من تسديدة قوية لا تصد ولا ترد على بعد 40 مترا، اكتفى على إثرها حارس مرمى فريق "بليك ليوباردس"، بمشاهدة الكرة وهي تسكن شباكه.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2).

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المصدر: eurosport.ru

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