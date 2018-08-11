النجم التونسي يقسو على ضيفه الرمثا الأردني.. فيديو

وضع فريق النجم الساحلي التونسي قدما له في الدور الـ 16 للبطولة العربية للأندية، بعد فوزه على ضيفه الرمثا الأردني (3-1)، اليوم السبت، على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة.

وأحرز التونسي علية البريقي هدفين لفريقه، في الدقيقتين الـ (7 و47).

البريقي يفتتح النتيجة مبكراً لفريق النجم الساحلي التونسي في مرمى فريق الرمثا الأردني في ذهاب دور 32 من #كأس_العرب_للأندية_الأبطالpic.twitter.com/t78OdrtoNB — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 11 августа 2018 г.

البريقي يضيف الهدف الشخصي الثاني له والثالث للنجم الساحلي في مرمى فريق الرمثا الأردني#كأس_العرب_للأندية_الأبطالpic.twitter.com/UICcZRTIf6 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 11 августа 2018 г.

وتخلل هدفي البريقي هدف زميله فراس بالعربي سجله، عند الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

بكرة طويلة وخادعة.. محمد فراس يسجل الهدف الثاني للنجم الساحلي التونسي في مرمى الرمثا الأردني#كأس_العرب_للأندية_الأبطالpic.twitter.com/szsWCZC0MM — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 11 августа 2018 г.

بينما سجل الأردني خالد الدردور هدف فريقه الوحيد، بعد خطأ فادح من حارس مرمى النجم الساحلي، وذلك عند الدقيقة الـ 66 من عمر المباراة.

بعد خطأ فادح من حارس مرمى النجم الساحلي التونسي.. خالد الدردور يقلص النتيجة للرمثا #كأس_العرب_للأندية_الأبطالpic.twitter.com/tkVu1g1ybq — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 11 августа 2018 г.

وسيحل النجم الساحلي ضيفا على الرمثا، في مباراة الإياب يوم الجمعة 28 سبتمبر المقبل، على استاد الحسن، في مدينة إربد الأردنية.

المصدر: "twitter/adsportstv"