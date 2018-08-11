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النجم التونسي يقسو على ضيفه الرمثا الأردني.. فيديو

الرياضة

النجم التونسي يقسو على ضيفه الرمثا الأردني.. فيديو
twitter/adsportstv
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وضع فريق النجم الساحلي التونسي قدما له في الدور الـ 16 للبطولة العربية للأندية، بعد فوزه على ضيفه الرمثا الأردني (3-1)، اليوم السبت، على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة.

وأحرز التونسي علية البريقي هدفين لفريقه، في الدقيقتين الـ (7 و47).

وتخلل هدفي البريقي هدف زميله فراس بالعربي سجله، عند الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

بينما سجل الأردني خالد الدردور هدف فريقه الوحيد، بعد خطأ فادح من حارس مرمى النجم الساحلي، وذلك عند الدقيقة الـ 66 من عمر المباراة.

وسيحل النجم الساحلي ضيفا على الرمثا، في مباراة الإياب يوم الجمعة 28 سبتمبر المقبل، على استاد الحسن، في مدينة إربد الأردنية.

المصدر: "twitter/adsportstv"

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