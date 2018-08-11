شاهد.. المريخ يطيح بالجيش السوري
أطاح المريخ السوداني بضيفه الجيش السوري من الدور الـ 32 للبطولة العربية للأندية، إثر تعادله معه (1-1)، في مباراة الإياب التي جمعتهما، اليوم السبت، في أم درمان.
وافتتح المهاجم السوري محمد الواكد التسجيل لفريقه، في الدقيقة الـ 62 من ضربة حرة مباشرة.
#الجيش السوري يتقدم بالهدف الأول في مرمى #المريخ السوداني بالدقيقة 62 عن طريق محمد الواكد.. الفريق السوري يحتاج إلى هدفين لضمان التأهل لدور الـ16#المريخ_الجيش#كأس_العرب_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/687BUjapAC— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 11 августа 2018 г.
ورد المدافع السوداني أحمد آدم بهدف التعادل قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء.
الزلزال يعود..#أحمد_آدم يسجل هدف التعادل لفريقه #المريخ السوداني بالدقيقة 83 ويصعب المهمة أمام #الجيش السوري#المريخ_الجيش#كأس_العرب_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/DCUoXiHGcy— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 11 августа 2018 г.
وكان فريق المريخ، الملقب بالأحمر الوهاج أو الزعيم، قد هزم فريق الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة الذهاب، يوم 1 أغسطس الجاري، على ملعب السلام زغرتا.
المصدر: "twitter/adsportstv"