 
مباشر

شاهد.. المريخ يطيح بالجيش السوري

الرياضة

شاهد.. المريخ يطيح بالجيش السوري
twitter/adsportstv
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmz5

أطاح المريخ السوداني بضيفه الجيش السوري من الدور الـ 32 للبطولة العربية للأندية، إثر تعادله معه (1-1)، في مباراة الإياب التي جمعتهما، اليوم السبت، في أم درمان.

وافتتح المهاجم السوري محمد الواكد التسجيل لفريقه، في الدقيقة الـ 62 من ضربة حرة مباشرة.

ورد المدافع السوداني أحمد آدم بهدف التعادل قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

إقرأ المزيد
الزمالك يتعثر في موقعة القادسية .. فيديو

وكان فريق المريخ، الملقب بالأحمر الوهاج أو الزعيم، قد هزم فريق الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة الذهاب، يوم 1 أغسطس الجاري، على ملعب السلام زغرتا.

المصدر: "twitter/adsportstv"

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا