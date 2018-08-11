شاهد.. المريخ يطيح بالجيش السوري

أطاح المريخ السوداني بضيفه الجيش السوري من الدور الـ 32 للبطولة العربية للأندية، إثر تعادله معه (1-1)، في مباراة الإياب التي جمعتهما، اليوم السبت، في أم درمان.

وافتتح المهاجم السوري محمد الواكد التسجيل لفريقه، في الدقيقة الـ 62 من ضربة حرة مباشرة.

ورد المدافع السوداني أحمد آدم بهدف التعادل قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

إقرأ المزيد

وكان فريق المريخ، الملقب بالأحمر الوهاج أو الزعيم، قد هزم فريق الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة الذهاب، يوم 1 أغسطس الجاري، على ملعب السلام زغرتا.

المصدر: "twitter/adsportstv"