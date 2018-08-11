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الزمالك يتعثر في موقعة القادسية .. فيديو

الرياضة

الزمالك يتعثر في موقعة القادسية .. فيديو
AFP KHALED DESOUKI
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سقط الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه القادسية الكويتي، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن ذهاب الدور الـ 32 للبطولة العربية للأندية.

وصعب الفريق المصري بهذا التعادل من مهمته، عندما سيحل ضيفا على القادسية، في مباراة الإياب يوم الجمعة 28 سبتمبر المقبل، على استاد جابر الأحمد الدولي، بالكويت.

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المصدر: "twitter.com/zscofficial"

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