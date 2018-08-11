الزمالك يتعثر في موقعة القادسية .. فيديو

سقط الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه القادسية الكويتي، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن ذهاب الدور الـ 32 للبطولة العربية للأندية.

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هذا هو حال جماهير #الزمالك في ظل استمرار التعادل السلبي مع #القادسية الكويتي#كأس_العرب_للأندية_الأبطالpic.twitter.com/dn3QWde02T — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 11 августа 2018 г.

وصعب الفريق المصري بهذا التعادل من مهمته، عندما سيحل ضيفا على القادسية، في مباراة الإياب يوم الجمعة 28 سبتمبر المقبل، على استاد جابر الأحمد الدولي، بالكويت.

التشكيل الذي سيخوض به الزمالك اول مبارياته بالبطولة العربية أمام القادسية الكويتي اليوم. ⚽️🗓 pic.twitter.com/C0pLybxvM6 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) 11 августа 2018 г.

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المصدر: "twitter.com/zscofficial"