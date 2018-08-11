بالفيديو.. أهداف مباراة ريال مدريد وميلان

تغلب ريال مدريد على ضيفه ميلان الإيطالي (3-1)، في المباراة الودية بكرة القدم كأس "سانتياغو برنابيو"، التي جمعتهما اليوم السبت، في مدريد، وذلك ضمن استعداداتهما للموسم الجديد.

وافتتح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما التسجيل مبكرا للفريق الملكي، في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية.

ورد المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين بهدف التعادل سريعا أيضا بعد دقيقتين فقط، مسجلا الهدف الأول له بقميص الروسونيري.

ووضع النجم الويلزي غاريث بيل الفريق الإسباني في المقدمة من جديد، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول. ومن ثم اختتم المهاجم الإسباني بورخا مايورال ثلاثية الميرنجي، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

المصدر: "vk/lifesport"