// 26.06.2018 по тикету 15478
موناكو يهزم نانت بثلاثية في عقر داره (فيديو)
AFP LOIC VENANCE
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بدأ فريق موناكون مشواره في الموسم الجديد للدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه خارج أرضه على مضيفه نانت (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، ضمن الجولة الأولى لليغا 1.
وتوالى على تسجيل ثلاثية موناكو كل من، البرتغالي روني لوبيز (د. 69)، والمونتينيغري ستيفان يوفيتيتش (د. 80)، الكولومبي رادميل فالك (د. 83). بينما سجل المهاجم الأرجنتيني ايميليانو سالا هدف نانت الوحيد، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.
المصدر: "sportbox.ru"
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