// 26.06.2018 по тикету 15478
زينيت الروسي يتعرض لهزيمة مدوية في ملحق الدوري الأوروبي .. فيديو
Sputnik
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مني زينيت بطرسبورغ الروسي بهزيمة ساحقة على يد مضيفه دينامو مينسك البيلاروسي (0-4)، اليوم الخميس، في ذهاب الدور الثالث من الملحق المؤهل إلى دور المجموعات للدوري الأوروبي بكرة القدم.
وتوالى على تسجيل رباعية دينامو مينسك كل من، الصربي أوروش نيكوليتش (د. 12، د. 67)، وفلاديمير خفاشينسكي (د. 32)، والكرواتي نينو غالوفيتش (د. 40).
وسيكون فريق زينيت بطرسبورغ أمام مهمة شبه مستحيلة لتعويض هذا الفارق الكبير من الأهداف في مباراة الإياب، التي ستقام على ملعبه، يوم الخميس المقبل.
المصدر: RT
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