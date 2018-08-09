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أوفا الروسي يواصل زحفه نحو دور المجموعات لـ "يوروبا ليغ" .. فيديو

الرياضة

أوفا الروسي يواصل زحفه نحو دور المجموعات لـ
Sputnik
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تغلب فريق أوفا الروسي على ضيفه بروغريس اللوكسمبورغي (2-1)، في لقاء الذهاب الذي جمعهما اليوم الخميس، ضمن الدور الثالث من الملحق المؤهل إلى دور المجموعات للدوري الأوروبي بكرة القدم.

وتقدم الفريق الروسي بهدفين حملا توقيع كل من، المهاجم النيجيري سيلفيستر إيغبون، وإيفان أوبلياكوف، في الدقيقتين (38، 63) على التوالي، ومن ثم سجل أوليفيه تيل الهدف الوحيد للفريق القادم من لوكسمبورغ، قبل 10 دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.

وبلغ فريق أوفا، الذي يشارك لأول مرة في تاريخه في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، هذا الدور على حساب منافسه "دومجال" السلوفيني.

المصدر: RT 

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