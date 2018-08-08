رسميا.. ريال مدريد يظفر بـ "القفاز الذهبي"

أعلن فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رسميا التعاقد مع الحارس الدولي البلجيكي، تيبو كورتوا، قادما من فريق تشيلسي الإنجليزي.

وقال النادي الملكي، في بيان له: "بعد الفحص الطبي غدا الخميس، سيتم تقديم اللاعب لوسائل الإعلام، في الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي".

ووقع ريال مدريد على عقد لمدة 6 سنوات مع تيبو كورتوا، وبلغت قيمة الصفقة 35 مليون جنيه إسترليني، علما أن تشيلسي دفع 80 مليون يورو للتعاقد مع الحارس الإسباني الشاب كيبا أريزابالاغا القادم من أتلتيك بيلباو.

وحقق تيبوا كورتوا (26 عاما) بذلك حلمه، بالعودة مجددا إلى العاصمة الإسبانية، حيث يقيم أولاده.

وحصل كورتوا على القفاز الذهبي، كأفضل حارس في مونديال روسيا 2018، بعد أن قاد منتخب بلاده إلى الفوز بالميداليات البرونزية للمونديال، لأول مرة في تاريخ منتخب الشياطين الحمر.

وتعاقد ريال مدريد بذلك مع ثاني حارس خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد الحارس الأوكراني الشاب، أندريه لونين، إضافة إلى ضمه المهاجم البرازيلي الشاب، فينيسيوس جونيور، والظهير الإسباني، ألفارو أودريوزولا.

المصدر: "facebook/RealMadrid"