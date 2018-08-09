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بالفيديو.. كورتوا يلتقط صورة سيلفي بـ "القفاز الذهبي" في ملعب "سانتياغو برنابيو"

الرياضة

بالفيديو.. كورتوا يلتقط صورة سيلفي بـ
Reuters Sergio Perez
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قدم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، في ملعب "سانتياغو برنابيو" رسميا حارس مرماه الجديد الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، القادم من فريق تشيلسي الإنجليزي.

وحقق تيبوا كورتوا صاحب القفاز الذهبي، كأفضل حارس في مونديال روسيا 2018، بذلك حلمه، بالتقاط صورة سيلفي على ملعب "سانتياغو برنابيو"، والعودة مجددا إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يقيم أولاده.

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ووقع ريال مدريد على عقد لمدة 6 سنوات مع كورتوا، البالغ من العمر 26 عاما، وبلغت قيمة الصفقة 35 مليون جنيه إسترليني، علما أن تشيلسي دفع 80 مليون يورو للتعاقد مع الحارس الإسباني الشاب كيبا أريزابالاغا القادم من أتلتيك بيلباو.

المصدر: "facebook/RealMadrid"

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