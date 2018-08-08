بالصور.. رونالدو يستمتع مع صديقته بآخر أيام العطلة

يستمتع النجم الجديد لفريق يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، كريستيانو رونالدو مع صديقته جورجينا رودريغيز بالأيام الأخيرة من عطلته في جزيرة "إيبيزا" شرقي إسبانيا.

ونشر موقع "TheSun" صورا للدون رونالدو وهو يلهو مع صديقته جورجينا رودريغيز في جزيرة "إيبيزا" ويرميها من يخت في مياه البحر.

Cristiano Ronaldo throws girlfriend Georgina Rodriguez off yacht as loved-up pair enjoy Ibiza holiday https://t.co/mcnzM2BZND — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 8 августа 2018 г.

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المصدر: "eurosport.ru"