// 26.06.2018 по тикету 15478
بالصور.. رونالدو يستمتع مع صديقته بآخر أيام العطلة
Reuters Carl Recine
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يستمتع النجم الجديد لفريق يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، كريستيانو رونالدو مع صديقته جورجينا رودريغيز بالأيام الأخيرة من عطلته في جزيرة "إيبيزا" شرقي إسبانيا.
ونشر موقع "TheSun" صورا للدون رونالدو وهو يلهو مع صديقته جورجينا رودريغيز في جزيرة "إيبيزا" ويرميها من يخت في مياه البحر.
Cristiano Ronaldo throws girlfriend Georgina Rodriguez off yacht as loved-up pair enjoy Ibiza holiday https://t.co/mcnzM2BZND— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 8 августа 2018 г.
المصدر: "eurosport.ru"
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