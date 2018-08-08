ريال مدريد يخطط لتكريم رونالدو

ينوي فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إقامة مباراة وداعية لنجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع ناديه الجديد يوفنتوس، على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، في تقرير لها أن جداول مباريات الأندية تتشكل قبل عام، فمن الممكن إقامة المباراة صيف عام 2019، خلال مسابقة كأس "سانتياغو برنابيو"، التحضيرية للموسم.

ودافع رونالدو عن ألوان الميرنجي لمدة 9 مواسم، وأصبح الهداف التاريخي له بإحرازه 451 هدفا خلال 436 مباراة، وتوج بالعديد من الألقاب الجماعية والفردية، منها أربع مرات لقب دوري أبطال أوروبا، ولقبان في كل من بطولة الدوري الإسباني، كأس الملك، كأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي.

وانتقل كريستيانو رونالدو (33 عاما) إلى يوفنتوس مقابل 112 مليون يورو.

المصدر: "eurosport.ru"