بالفيديو.. سبارتاك موسكو يتعثر أمام باوك اليوناني

خسر فريق سبارتاك موسكو يتعثر أمام باوك اليوناني بهدفين مقابل ثلاثة، الأربعاء، في ذهاب الدور الثالث من الملحق المؤهل إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم فريق العاصمة موسكو بهدفين سريعين، الأول سجله البلغاري إيفيلن بوبو، عند الدقيقة السابعة، وجاء الثاني بعد 10 دقائق، وحمل توقيع زميله الهولندي كوينسي بروميس، الذي أضاع ضربة جزاء، في الدقيقة الـ 71. ونجح الفريق اليوناني في قلب تأخره إلى فوز بإحرازه ثلاثة أهداف متتالية عبر كل من، المهاجم الصربي ألكسندر بريوفيتش، وديميتريس ليمنيوس، وديميتريوس بيلكاس، في الدقائق الـ (29 من ضربة جزاء، 37، 44) على الترتيب.

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وستقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل، في العاصمة موسكو، وسيكون الفائز من هذه المواجهة في دور تحديد المتأهل إلى دور المجموعات للتشامبيونز ليغ، مع الفائز من مواجهة فريقي بنفيكا البرتغالي وفنربختشة التركي.

يذكر أن بنفيكا تغلب على ضيفه فنربختشة بهدف وحيد، في مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم أمس الثلاثاء.

المصدر: RT