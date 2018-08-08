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شاهد.. هدف بنفيكا البرتغالي في شباك فنربختشة التركي

الرياضة

شاهد.. هدف بنفيكا البرتغالي في شباك فنربختشة التركي
Reuters Rafael Marchante
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حقق فريق بنفيكا البرتغالي فوزا هاما على ضيفه فنربختشة التركي بهدف وحيد، في ذهاب الدور الثالث من الملحق المؤهل إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين الفريق البرتغالي بالفضل في انتصاره للاعبه الأرجنتيني فرانكو سيرفي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له متأخرا في الدقيقة الـ69 من عمر المباراة.

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وستقام مباراة الإياب في إسطنبول يوم الثلاثاء المقبل، وسيكون الفائز من هذه المواجهة في دور تحديد المتأهل إلى دور المجموعات للشامبيونز ليغ، مع الفائز من مواجهة فريقي سبارتاك موسكو، وباوك اليوناني.

المصدر: RT 

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