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فولهام يستعير المدافع تشامبرز من آرسنال

الرياضة

فولهام يستعير المدافع تشامبرز من آرسنال
Reuters Carl Recine
فولهام يستعير المدافع تشامبرز من آرسنال
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عزز نادي فولهام الصاعد حديثا إلى الدرجة الإنجليزية الممتازة لكرة القدم صفوفه، بضم كالوم تشامبرز مدافع آرسنال على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وانضم تشامبرز (23 عاما)، الذي وقع عقدا طويل الأمد مع آرسنال الشهر الماضي، قبل أربعة أيام من مباراة فولهام الأولى في "البريمير ليغ" ضد كريستال بالاس.

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وقال تشامبرز: "أنا متحمس جدا.. شاهدت فولهام كثيرا الموسم الماضي.. أحب بالفعل طريقة لعبهم، وهناك مدرب جيد، النادي رائع، لذا أنا متحمس للموسم المقبل".

ويشغل تشامبرز، الذي دافع عن ألوان منتخب إنجلترا في ثلاث مناسبات، مراكز الظهير الأيمن، وقلب الدفاع، وخط الوسط.

وبات تشامبرز خامس صفقات فولهام خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ضم المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، والحارس الإسباني فابري، والمهاجم الألماني أندري شورله، والعاجي ميشال سيري.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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