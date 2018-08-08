رسميا.. أتلتيك بيلباو يعلن رحيل حارسه كيبا

أعلن نادي أتلتيك بيلباو الإسباني رسميا رحيل حارسه الشاب كيبا أريزابلاغا، بعدما نجح الحارس في دفع الشرط الجزائي وفسخ عقده مع النادي الباسكي بواسطة تشيلسي الإنجليزي.

ودفعت إدارة تشيلسي مبلغ 80 مليون يورو إلى نادي أتلتيك بيلباو، صباح اليوم الأربعاء، من أجل الحصول على خدمات كيبا.

ومن المنتظر أن يسافر كيبا إلى لندن، ظهر اليوم، للخضوع للفحص الطبي في ناديه الجديد، وبذلك ستصبح صفقة كيبا الصفقة الأغلى على مستوى حراسة المرمى في التاريخ.

ولم يكن أمام "البلوز" خيار سوى دفع الشرط الجزائي للحارس كيبا، بعد رفض النادي الباسكي التفاوض على رسوم انتقال لاعبيه.

ويبدو الأمر الآن ممهدا تماما لرحيل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إلى ريال مدريد، حيث أن فريق تشيلسي كان ينتظر التعاقد مع حارس جديد قبل السماح برحيل حارسه البلجيكي.

المصدر: وكالات