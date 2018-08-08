الكشف عن موعد وصول كورتوا إلى مدريد

بات البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي تشيلسي الإنجليزي على أعتاب الانضمام لريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت تقارير إعلامية، أن الحارس البلجيكي سيصل غدا الخميس إلى مدريد، تمهيدا لإعلان انضمامه للنادي الملكي، مشيرة إلى أن الصفقة ستشمل أيضا انتقال متوسط ميدان الريال، الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش إلى تشيلسي.

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ونجح تشيلسي في العثور على بديل كورتوا، حيث دفع الشرط الجزائي في عقد كيبا أريزابالاغا، حارس مرمى أتلتيك بيلباو، والبالغ 80 مليون يورو، تمهيدا لضمه لكتيبة المدرب الإيطالي موريزيو ساري.

المصدر: sports.ru