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شاهد.. المارد الأحمر يخرج من القمقم

الرياضة

شاهد.. المارد الأحمر يخرج من القمقم
Reuters Amr Dalsh
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افتتح الأهلي سجل انتصاراته في الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، على حساب مضيفه المصري البورسعيدي، بفوزه عليه بهدفين نظيفين، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية للدوري.

ووقع ثنائية المارد الأحمر كل من المالي ساليف كوليبالي والمغربي وليد أزارو، في الدقيقتين الـ (11، 73) على الترتيب، على استاد برج العرب في الإسكندرية.

وحقق الأهلي، حامل اللقب، بذلك باكورة انتصاراته في الموسم الجديد للدوري، ورفع رصيده إلى 4 نقاط، ليتقاسم الصدارة مع الثنائي الزمالك والداخلية، في حين توقف رصيد المصري البورسعيدي عند 3 نقاط.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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