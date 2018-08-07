// 26.06.2018 по тикету 15478
شاهد.. المارد الأحمر يخرج من القمقم
Reuters Amr Dalsh
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmdd
افتتح الأهلي سجل انتصاراته في الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، على حساب مضيفه المصري البورسعيدي، بفوزه عليه بهدفين نظيفين، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية للدوري.
ووقع ثنائية المارد الأحمر كل من المالي ساليف كوليبالي والمغربي وليد أزارو، في الدقيقتين الـ (11، 73) على الترتيب، على استاد برج العرب في الإسكندرية.
وحقق الأهلي، حامل اللقب، بذلك باكورة انتصاراته في الموسم الجديد للدوري، ورفع رصيده إلى 4 نقاط، ليتقاسم الصدارة مع الثنائي الزمالك والداخلية، في حين توقف رصيد المصري البورسعيدي عند 3 نقاط.
📝 تشكيل فريقنا في مباراة الليلة.#YallaYaAhlypic.twitter.com/miqJ41hRjy— Al Ahly SC (@AlAhly) 7 августа 2018 г.
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)