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شاهد.. أياكس يتعادل مع ستاندارد البلجيكي في ملحق التشامبيونز ليغ

الرياضة

شاهد.. أياكس يتعادل مع ستاندارد البلجيكي في ملحق التشامبيونز ليغ
AFP ERWIN SCHERIAU
صورة من الأرشيف
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نجا فريق ستاندارد لييغ البلجيكي من الهزيمة أمام ضيفه أياكس الهولندي، في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء، ضمن ملحق دوري أبطال أوروبا.

وأنهى أياكس أمستردام الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين حملا توقيع كل من، المهاجم كلاس يان هونتلار، ولاعب خط الوسط الصربي دوشان تاديتش، في الدقيقتين الـ (19، 34) على الترتيب، وتمكن الفريق البلجيكي من إدراك التعادل بهدفين متأخرين، سجلهما كل من، المغربي مهدي كارسيلا، ورينو إيمون، عند الدقيقتين الـ (67، 90 من ضربة جزاء) على التوالي.

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وسيكون الفائز من هذه المواجهة، في الدور الثالث الحاسم، على موعد مع الفائز من مواجهة سلافيا براغ التشيك ودينامو كييف أوكرانيا، اللذين تعادلا أيضا، في مباراة الذهاب في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

المصدر: RT 

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